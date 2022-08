"Nagrywasz zupę z Polaków? Idź pan na zjeżdżalnie, tam się dopiero dzieje". Byliśmy w parku wodnym Suntago

Najdłuższa zjeżdżalnia w aquaparku Suntago ma ponad trzysta metrów, ale kolejka, by się do niej dostać, wydaje się niewiele krótsza. - Nie odpuszczę, bo już i tak więcej tu nie przyjadę - zarzeka się jedna ze zdeterminowanych kobiet. Czy wizyta w "Park of Poland" w środku sezonu to naprawdę zły pomysł? Pojechałem na miejsce, żeby to sprawdzić.