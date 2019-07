Nagrał, jak grozi potrąceniem pieszym na pasach. Streamer sam zgłosił się na policję

Mężczyzna przejeżdżając przez przejście dla pieszych w Zakopanem niemal potrącił przechodzące kobiety. Nic sobie z tego nie zrobił, a wręcz śmiał się, że gdyby nie biegły, to by je potrącił. Wszystko nagrał i wrzucił do sieci. Szukała go policja, a ten zgłosił się na komisariat sam.

Streamer Pajalock udostępnił na swoim kanale nagrane z jazdy samochodem po Zakopanem z 10 lipca.

Na krótkim wideo widać, jak mężczyzna dwa rady przejeżdża przez przejścia dla pieszych nie zwalniając. Przez pasy przechodzili ludzie. Za pierwszym razem kobietom udało się przebiec.

Kierowca śmieje się i stwierdza, że gdyby nie to, że kobiety biegły, pewnie by je potrącił.

Kiedy przejeżdżał przez drugie przejście niezatrzymując się, mężczyzna i kobieta musieli zatrzymać się i przepuścić samochód.

Sprawą zajęła się policja. Poinformowała, że ustala dane kierowcy i pokazała jego zdjęcie. Streamer sam zgłosił się na policję.