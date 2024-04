Nagle zeszła potężna lawina. O włos od tragedii w Tatrach

Tatrzański Park Narodowy "ku przestrodze" udostępnił film na Facebooku. "Wyruszając podczas majówki w Tatry, pamiętajcie: Wasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od Was. Bądźcie rozważni. Dopasujcie swoje plany do aktualnych i prognozowanych warunków w Tatrach oraz do swoich umiejętności i doświadczenia zimowego" - czytamy.