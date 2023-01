Nagła zmiana w Dubaju. Władze liczą, że to przyciągnie turystów

Dubaj obniża do 5 procent obowiązujący dotychczas 30-procentowy podatek od alkoholu. Przestaje też obowiązywać nakaz wnoszenia opłaty koncesyjnej, stanowiącej podstawę do legalnego kupowania, spożywania i popsiadania w domu handlu napojów alkoholowych. Alkohol będzie więc nie tylko tańszy, ale także łatwiejszy będzie dostęp do drinka.