Nadmorskie działki żony premiera Morawieckiego. W tle miliony złotych

To nie pierwsza ujawniona przez media transakcja związana z małżeństwem Morawieckich. W 2021 roku Wirtualna Polska opublikowała obszerny artykuł o nieruchomościach premiera i jego żony. Nazwiska Iwony i Mateusza Morawieckich reporterzy WP znaleźli w 24 księgach wieczystych. Żona premiera miała między innymi dwa mieszkania na warszawskim Mokotowie, 15 hektarów ziemi we Wrocławiu, półhektarową działkę nad Bzurą, a także dwa mieszkania i lokal użytkowy w kamienicy przy wrocławskim rynku. Szacunkowa wartość majątku premiera i jego żony wówczas wynosiła ok. 40 mln zł.