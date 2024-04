Nadmiar arbuza może nawet zabić. Kto powinien uważać?

Arbuz jest bogaty w potas. Komu może to zaszkodzić?

Portal magazynu "Focus" cytuje wyniki badań, opublikowanych w czasopiśmie "Annals of International Medicine". Potas jest używany przez neurony do przekazywania sygnałów nerwowych, w tym tych powodujących skurcze mięśni, a także do utrzymywania ciśnienia krwi pod kontrolą. Okazuje się, że bomba potasowa, jaką jest arbuz, może być szkodliwa dla osób z przewlekłą chorobą nerek. W skrajnych przypadkach może prowadzić do śmierci.