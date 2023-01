Nadchodzi zimowy armagedon. W lutym nawet -20 stopni C

- W niedzielę możemy spodziewać się opadów wszystkiego, choć dominować powinny opady śniegu. Na przeważającym obszarze kraju temperatura jest ujemna, więc może być ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 4 stopni Celsjusza na Podhalu, około zera w centrum, do plus 4 na Wybrzeżu. W godzinach popołudniowych i wieczorem zacznie wiać silniejszy wiatr z zachodu i południowego zachodu. Najsilniej zawieje na Wybrzeżu, gdzie w strefie brzegowej może osiągać w porywach do 65 km/h - wskazał Michał Folwarski.