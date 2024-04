Nadchodzi załamanie pogody. Weekend może być niebezpieczny

Będzie mokro, chłodno i wietrznie. Padać będzie do czwartku. W tym dniu, tak jak i w środę, intensywny deszcz przewidywany jest na południowym wschodzie. Temperatura minimalna od jednego do 7 st. C. W kotlinach sudeckich i w wysokich Tatrach będzie bardzo zimno, nawet -5 st. C.