Nadchodzi ta data. Wstęga szos znów dla Donalda Tuska

Nadchodzi ta data. Donald Tusk znów będzie mógł gnać wstęgą szos

Korzystał z miejskich sprzętów, dostępnych do wypożyczenia w wielu punktach w dużych miastach. Ale zaopatrzył się również we własny pojazd. Dzięki temu mógł dołożyć się do zbiórki podczas tegorocznej jubileuszowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.