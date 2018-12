Nadchodzi mróz i śnieg. Ale w święta będzie ciepło

Zawieje i zamiecie śnieżne, gołoledź - to przewidują synoptycy w najbliższych dniach. Ociepli się na początku przyszłego tygodnia, a po paru dniach wróci siarczysty mróz. Na śnieg w święta nie ma co liczyć, spadnie deszcz i będzie ciepło.

Śnieg spadnie już w sobotę wieczorem. Najpierw na południu Polski, a około północy opady dotrą do centrum kraju. Nad ranem padać będzie też na Podlasiu i Mazurach. Na wschodzie będzie do tego porywiście wiać, co spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne. Meteorolodzy ostrzegają przed intensywnymi opadami.