Nadchodzi gorące powietrze z Afryki. Ale najpierw zagrzmi

Najbliższe dni przyniosą burze i deszcz. Ale również coraz wyższe temperatury. Nad Polskę przesunie się znad Afryki gorące zwrotnikowe powietrze. Będzie naprawdę upalnie.

W weekend nie będzie lepiej. Większa część kraju skryje się pod chmurami, które przyniosą deszcz. Ale już w poniedziałek nastąpi poprawa. Zachmurzenie utrzyma się na zachodzie kraju, pozostała część Polski będzie cieszyła się słońcem i temperaturami od 24 st. C na Podlasiu, przez 27 st. C w centrum, do 29 st. C na Dolnym Śląsku.