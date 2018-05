Prognoza pogody na dziś - 23 maja. Ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem dla południowej Polski

Prognoza pogody na środę nie napawa optymistycznie. Do Polski napływa wciąż nie tylko coraz cieplejsze, ale też coraz wilgotniejsze powietrze. Będą piętrzyć się chmury burzowe, które zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych mogą przynosić przelotne, ale gwałtowne zjawiska.

We wtorek wczesnym popołudniem nad Polską pojawiły się burze. Grzmiało między innymi na Mazowszu, w woj. lubelskim, łódzkim, i podlaskim. Ulice w wielu miejscowościach zamieniły się w rwące rzeki. W wielu miejscowościach spadł grad.

Na pozostałym obszarze kraju zapowiada się zmienna aura - chmury na przemian przeplatać się będą ze słońcem i od czasu do czasu popada przelotny deszcz i występować będą lokalne burze.

Na południowym wschodzie i południu kraju (od Lubelszczyzny po Śląsk i Dolny Śląsk) burze lokalnie mogą być gwałtowne z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem do 60 - 80 km/h. Możliwe są także gradobicia.

Będzie cieplej. W ciągu dnia termometry wskażą od 18 - 21 st. C na północy do 22 - 25 st. C w pozostałej części kraju.