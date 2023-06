Nadchodzą tropikalne noce. Trudno będzie odpocząć

Od wtorkowego południa do godz. 18 w środę będą obowiązywać ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed upałem w Wielkopolsce, Kujawsko-Pomorskiem, regionie płockim Mazowsza oraz w pasie województw od dolnośląskiego do małopolskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia temperatury do 32 st. C wynosi 85-90 proc.