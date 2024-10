Szokujące odkrycie przed meczem Polaków. Zwrócił uwagę policjantów

Areszt i zarzuty

Zatrzymani cudzoziemcy trafili do aresztu. Usłyszeli oni zarzuty. Obywatelowi Grecji za posiadanie broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia, a także posługiwanie się podrobionym dowodem osobistym grozi do ośmiu lat więzienia. Decyzją sądu trafił też na trzy miesiące do aresztu.