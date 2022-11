Na Ukrainę spadł "deszcz pocisków". Kijów podał dane

10 mln Ukraińców było bez prądu

Po rosyjskich atakach rakietowych na infrastrukturę energetyczną Ukrainy we wtorek ok. 10 mln Ukraińców zostało pozbawionych dostępu do prądu. Przywrócono już dostawy do 8 mln z nich. Ekipy naprawcze będą pracowały cała noc - przekazał we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.