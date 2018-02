Na te zajęcia walą drzwiami i oknami. 1200 osób uczy się szczęścia

Wykłady pod tytułem "Psychologia i dobre życie" robią furorę wśród studentów Uniwersytetu Yale. Są też najpopularniejsze w 316-letniej historii szacownej uczelni. Co czwarty student chce brać w nich udział.

Dr Laurie Santos, profesor psychologii z Yale, tłumaczy, że zajęcia o szczęściu powstały z potrzeby. Martwiło ją to, co dzieje się z młodymi ludźmi. – Patrzyłam na studentów i było mi przykro. Oni są coraz bardziej niepewni siebie, wpadają w depresję, czują się przytłoczeni. Chciałam stworzyć coś, co im pomoże – mówi amerykańskim mediom Santos. Zainteresowanie kursem przerosło jej oczekiwania. Udział w nim bierze bowiem 1,2 tys. osób.