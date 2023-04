"Nie jestem pewien, kto będzie płacił". Nieoczekiwane słowa Telusa

Choć rolnicy nie przerywają protestów, a rząd dopiero przygotowuje rozporządzenie ws. konwojów, to szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi szuka powodów do optymizmu. - Udało nam się obudzić Unię Europejską naszymi działaniami. To, że rozmawiamy, to duży sukces Polski - stwierdził minister Robert Telus na czwartkowej konferencji prasowej.