Na Saskiej Kępie zaginął jadowity pająk? "Jest szybki i agresywny"

"Dzisiaj, to znaczy 19.06.2023 rok uciekł nam pająk ptasznik gatunku pterinohilus murinus w okolicy 4 piętra. Pająk jest agresywny i bardzo jadowity dlatego nie zalecamy podchodzenia do niego. Jest również bardzo szybki dlatego w przypadku natknięcia się na niego prosimy o niezwłoczny kontakt SMS [...]. Podejrzewamy, że mógł zagnieździć się na zewnętrznej ścianie budynku lub wejść do środka przez okno na klatkę schodową. Przepraszamy za możliwe utrudnienia. Zmartwieni właściciele" - mówi treść ogłoszenia.