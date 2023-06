Minuta ciszy przed meczem Świątek. Nagranie z Paryża

Sprawcą jest 31-letni obywatel Syrii, który posiadał prawo do azylu w Szwecji, ale ubiegał się również o azyl we Francji. Nie był znany służbom wywiadowczym. W dokumentach azylowych we Francji zadeklarował, że jest "chrześcijaninem z Syrii". Podczas ataku w Annecy miał krzyż i modlitewnik. Jest ojcem 3-letniego dziecka i ma żonę Szwedkę – podają media.