Na Pomorzu sztorm. Ostrzeżenia II stopnia na wschodnim wybrzeżu

Sztorm na wschodnim wybrzeżu. Ostrzeżenia II stopnia

Sztormy drugiego stopnia mogą wystąpić do godziny 13 w piątek na wschodniej części strefy przybrzeżnej. Według synoptyków, w tym okresie przewiduje się silne wiatry z kierunku południowo-zachodniego, osiągający siłę 5 do 7 w skali Beauforta, z porywami do 8 stopni w tej skali.