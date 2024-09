Pogoda diametralnie się zmieni. IMGW zaktualizował ostrzeżenia

W poniedziałek zachmurzenie będzie małe, w drugiej połowie dnia na zachodzie kraju wzrośnie do umiarkowanego. Rano lokalnie pojawią się silne zamglenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C nad morzem do 25 st. C w centrum i na wschodzie kraju. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów okresami porywy wzrosną do 60 km/h.