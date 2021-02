Na Marsie ma dziś wylądować łazik Perseverance

Dla pasjonatów podboju kosmosu to niezwykle ważne wydarzenie. Perseverence podejdzie dziś do lądowania na Marsie. Jeśli manewr się powiedzie to łazik będzie dostarczał na Ziemię mnóstwo bezcennych informacji o czerwonej planecie. Lądowanie będzie można śledzić na żywo na Stronie Głównej WP.

Dziś około godziny 21.55 ma zakończyć się podróż łazika Perseverence na Marsa. O tej właśnie godzinie mia nastąpić planowane zetknięcie się z kapsuły z powierzchnią planety. Zanim to jednak nastąpi, inżynierowie z NASA będą przeżywać wyjątkowo stresujące chwile.

Perseverence na Marsie. "Siedem minut grozy"

Naukowcy z Amerykańskiej Agencji Kosmicznej określają manewr lądowania mianem "siedmiu minut grozy". W tym czasie będzie miał miejsce szereg kluczowych dla sukcesu misji wydarzeń. Na godzinę 21.48 polskiego czasu zaplanowano wejście kapsuły lądowania w atmosferę Marsa. Już po 80 sekundach jej dolna część rozgrzeje się do 1300 stopni Celsjusza. Po 240 sekundach od wejścia w atmosferę, na wysokości około 9-13 km otworzy się spadochron i zrzucona zostanie rozgrzana do białości osłona cieplna.

Pierwsza część manewru odbędzie się przy wyłączonych radarze i innych kluczowych systemach. Te zaczną działać dopiero na wysokości 4,2 km nad powierzchnią planety. Na sekundy po włączeniu systemów uruchomiona zostanie platforma lądująca, która na wysokości 21,3 metra wypuści w dół łazik, by bezpiecznie osadzić go na marsjańskim gruncie, co nastąpić ma po 410 sekundach od wejścia kapsuły w atmosferę.

Pedofilia w Kościele. Robert Fidura domaga się dymisji szczecińskiego hierarchy

Perseverence na Marsie. Rekonesans przed lotem załogowym

Po lądowaniu łazik Perseverence rozpocznie swoją niesamowitą przygodę, której celem będzie zgromadzenie cennych informacji o czerwonej planecie. Pojazd posłuży do zbadania możliwości zamieszkania na Marsie, poszuka śladów życia i miejsc w których warunki środowiskowe pozwoliłyby na przetrwanie życia mikrobiologicznego. Jego zadaniem jest również przeprowadzanie testu pozyskiwania tlenu ze składników atmosfery Marsa, co będzie kluczowe dla przyszłej misji załogowej.

Perseverence wyposażony jest również w urządzenia, które wcześniej nie miały udziału w podobnych misjach. Rekonesansu wokół pojazdu dokonywać będzie niewielki dron, o zasięgu ok 50 metrów. Co więcej, po raz pierwszy będziemy mieli okazję nie tylko zobaczyć marsjańskie pustkowie, ale również usłyszeć wszystko to, co wydarzy się wokół łazika wyposażonego w zestaw mikrofonów.

Perseverence na Marsie. Polskie nazwiska na Marsie

Lądowanie łazika na powierzchnia Marsa będzie można śledzić dzięki transmisjom na żywo. Ten historyczny moment będzie można oglądać na żywo na SG WP oraz profilu społecznościowym Wiadomości WP (start transmisji o 20.15). Manewr będzie transmitowany w NASA.tv, na stronach agencji oraz w jej profilach w mediach społecznościowych. W Polsce zaplanowane zostały trzy wydarzenia. Jedno przygotowały European Space Foundation, Astrofaza, Focus, Centrum Badań Kosmicznych i ERC. Na drugie zaprasza Centrum Nauki Kopernik i ESERO, na trzecie - Polska Agencja Kosmiczna.

Dla wielu Polaków lądowanie Perseverence ma jeszcze jeden wymiar. Podczas akcji promocyjnej wydarzenia pod nazwą "Send Your Name to Mars" (Wyślij swoje imię na Marsa), można było przesłać NASA swoje nazwisko, które następnie zostało zapisane na czipach znajdujących się w łaziku. W akcji wzięło udział ponad 11 milionów ludzi z całego świata w tm Polacy.