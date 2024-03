Na konta polityków-emerytów wpływają ogromne pieniądze. Minister rolnictwa rekordzistą

Minister ma wysoką emeryturę z ZUS, ponieważ w przeszłości był już posłem i sekretarzem stanu. Wysokość jego świadczenia to obecnie ok. 12,5 tys. zł, po waloryzacji będzie to ok. 14 tys. zł. Siekierski był też przez cztery kadencje europosłem z dodatkowym ubezpieczeniem. Z tego tytułu na jego konto wpływa 21,8 tys. zł (w przeliczeniu z euro - przyp. red.). Dodatkowo szef resortu rolnictwa zarabia obecnie 18 tys. zł.