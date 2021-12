Na końcu procedury KE czekają potężne kary dla Polski. Rząd idzie na kolejne zwarcie

- W Niemczech sprawę udało się załagodzić, rząd zobowiązał się do stosowania wyroku TSUE i kryzys został zażegnany. Tam jednak był to problem jednostkowy, a rząd chciał osiągnąć porozumienie. W Polsce jest to systemowy problem, bo w zamierzeniu ma pozwolić na niestosowanie się do niewygodnych wyroków luksemburskich. Ta wypowiedź trybunału nie dotyczyła konkretnej sprawy, a jej celem było zabezpieczenie interesów władzy wykonawczej – wyjaśnia profesor.