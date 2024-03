"Na Jasia Wędrowniczka". Pechowy złodziej podbił internet

Pechowy amator whisky

Na krótkim filmiku widać, jak do sklepu wchodzi młody człowiek w czapce z daszkiem (mimo to jego twarz jest widoczna). Rozgląda się wokół, po czym podbiega do stojących kartonów z whisky. Wykorzystując chwilową nieuwagę pracowników sklepu chwyta kilka butelek alkoholu i zaczyna uciekać w stronę drzwi. Ma pecha, bo jedna z butelek Johnnie Walkera utknęła w kartonie - złodziej szarpie się z nią, ale butelka upada na podłogę i rozbija się. Potem leci kolejna. W efekcie złodziej ślizga się na mokrej podłodze, po czym upada tuż przed drzwiami.