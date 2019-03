Na co zwracać uwagę kupując auto rodzinne?

Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził - mówi polskie przysłowie. Często prawdziwe, ale na szczęście nie zawsze. Zakup rodzinnego auta, z którego będą zadowoleni wszyscy domownicy jest jak najbardziej możliwy. Wystarczy tylko podjąć przemyślany wybór. Zastanawiasz się jaki samochód rodzinny wybrać? Przedstawiamy kilka wskazówek, które pomogą w wyborze samochodu dla rodziny.

Z tym, że bezpieczeństwo rodziny jest najważniejsze zgodzi się każdy rodzic. Producenci samochodów wiedzą o tym doskonale, a współczesne auta są wyjątkowo bezpieczne. Najpopularniejsze auto na świecie - Toyota Corolla już w standardzie dysponuje aż 7 poduszkami powietrznymi. Ale ochrona w momencie wypadku nie wystarczy. Coraz więcej marek decyduje się na wprowadzanie aktywnych systemów bezpieczeństwa w samochodach, które zmniejszają szanse, że do kolizji w ogóle dojdzie.

Samochód dla rodziny nie może być tylko bezpieczny. W końcu żeby móc chronić naszą rodzinę, musi ją najpierw zmieścić w swoim wnętrzu. To nie oznacza, że zawsze musimy decydować się na naprawdę duże auto rodzinne. Wszystko zależy od tego, ile osób będzie zwykle nim podróżować i na jak dużych dystansach. Dla jednych pojemnym autem może okazać się zwykły hatchback, a dla innych duży samochód rodzinny to wyłącznie auto 7-osobowe typu van albo duży SUV.

Rodzinie 2+2 może wystarczyć już kompaktowy hatchback. Warunek jest jeden - takie auto może nie sprawdzić się na dłuższych dystansach, a także wtedy, gdy chcemy przewieźć większe przedmioty. Optymalnym autem dla 4-osobowej rodziny będzie zatem średniej wielkości sedan albo kombi. Odpowiednią ilość miejsca zapewni chociażby wspomniana wcześniej Toyota Corolla w wersji sedan, która oferuje sporo przestrzeni dla pasażerów siedzących z tyłu, a także bagażnik o pojemności 471 l. Jeszcze lepszym samochodem dla rodziny 2+2 okaże się to samo auto w wersji kombi. Corolla TS Kombi bez składania foteli pomieści w części bagażowej ładunek o objętości nawet 596 l, więc świetnie sprawdzi się w czasie wakacyjnych wyjazdów.

Większa, 5-osobowa rodzina również może sięgnąć po samochody rozmiarów Corolli Sedan czy TS Kombi. Ale jeszcze większą swobodę da rodzinny SUV średniej wielkości. Na rynku można znaleźć wiele takich aut - Toyota RAV4, Skoda Kodiaq czy Hyundai Tucson. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na RAV4. Twórca segmentu SUV-ów doczekał się właśnie piątej generacji. Chociaż już poprzednik oferował sporo miejsca w środku, to w najnowszej odsłonie samochód jest jeszcze pojemniejszy. Widać to szczególnie na tylnej kanapie - auto jest w tym miejscu o 4 cm szersze i oferuje prawie 5 cm więcej miejsca na nogi. A warto dodać, że już poprzednia generacja rodzinnego SUV-a Toyoty zapewniała sporo przestrzeni z tyłu. W przypadku Toyoty RAV4 ważna jest również pojemność bagażnika, która wraz z nadejściem nowej generacji tego auta dla 5-osobowej rodziny wzrosła do 580 litrów.