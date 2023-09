Na banerach ma samotne zwierzęta zamiast liderów partyjnych. "Dawno powinni zostać wybrani"

"Pisałem wam tu już o Łukaszu Litewce, kandydacie do Sejmu z okręgu 32, i jego nietypowej kampanii. Ale to co zrobił Litewka teraz to już jest chyba nie do przebicia. Na swoich bannerach oprócz swojego zdjęcia umieścił… zdjęcie psów które czekają na adopcję w schronisku" - napisał Jan Mencwel, warszawski aktywista i autor książek.