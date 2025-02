Muzyka disco-polo szukała cała Polska. Łukasz Wnuk wyjaśnia swoje zniknięcie

"Zawsze staram się być osobą odpowiedzialną, być wsparciem dla innych, a to wydarzenie jest dla mnie sygnałem, że sam potrzebuję pomocy" - napisał w swoim oświadczeniu Łukasz Wnuk. Przewodniczący Rady Gminy Przyłęk, a zarazem muzyk disco polo, zaginął na kilka dni. W związku z dotykającym go w sieci hejtem, zdecydował się wyjaśnić, co się stało.