Muzułmanie napadli na chrześcijan krzycząc "zniszczymy kościoły"

Jak podaje agencja EFE, kilkuset muzułmanów zaatakowało chrześcijańską świątynię w Egipcie, ok. 100 km na południe od Kairu. W środku modlili się Koptowie, niektórzy odnieśli rany.

Tłum muzułmanów skandujących hasła "Allahu Akbar" i "zniszczymy kościoły" wtargnął do chrześcijańskiego domu modlitwy znajdującego się pod Atfih, w którym przebywali wierni. Wiadomo, że napastnicy niszczyli wszystko co zastali na swej drodze, zaatakowali też członków wspólnoty. Nie wiadomo, ile osób zostały rannych.

Budynek, w którym doszło do zdarzenia, został zbudowany 16 lat temu i regularnie modli się w nim co najmniej 1,5 tys. Koptów, ale oficjalnie nie ma zgody na przekształcenie go w kościół. Takim przypadków, gdy dom służy jako świątynia jest więcej.To efekt zmian w prawie egipskim, które znacząco utrudniły tworzenie kościołów.

Chrześcijańska mniejszość w Egipcie stanowi zaledwie ok. 10 proc. na 92 mln mieszkańców tego muzułmańskiego państwa.