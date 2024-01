"Musimy zmienić tę władzę". Kaczyński mówi o "wielkim planie"

Dalej Kaczyński mówił o "wielkim planie" przeciwko Polsce - Musimy widzieć, po co to jest, czy to jest tylko taka ich rządzą władzy... Tym razem chodzi nie tylko o to. Tym razem chodzi o przeprowadzenie takiego planu, który będzie łączył dwa elementy, tzn. praktyczną likwidację naszej ojczyzny jako państwa europejskiego - grzmi prezes PiS.