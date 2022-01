Mumia kobiety w ciąży z zachowanym płodem. Nowe informacje polskich naukowców o odkryciu z Egiptu

Polscy naukowcy z Warszawskiego Projektu Interdyscyplinarnych Badań Mumii (Warsaw Mummy Project) pod koniec zeszłego roku dokonali analizy mumii ciężarnej kobiety sprzed 2 tys. lat, która miała w sobie szczątki płodu. W opublikowanym raporcie przeczytać można było m.in. że płód przetrwał w łonie mumii dzięki powstaniu kwaśnego środowiska w macicy kobiety. Mówiąc prościej, doszło do ''kiszenia'' się płodu w łonie matki na podobnych zasadach jak kiszenie się ogórków w beczce. Kolejne badania prowadzone na początku tego roku przyniosły nowe informacje na temat kobiety. Badacze chcą skupić się teraz na poszukiwaniu innych ciężarnych mumii, bo ich zdaniem, z pewnością musi być ich więcej. Do tej pory podczas skanów mumii, identyfikowano je poprzez kości lub przedmioty martwe ukryte w nich lub w grobowcu z ciałem. Tomografia komputerowa kobiety z płodem pokazała jednak, że skupiając się na tkance miękkiej ciała, można odkryć inne ciała obce wewnątrz mumii, np. szczątki dziecka. Naukowcy wiedzą już także więcej o samej kobiecie. Wiadomo, że w chwili śmierci kobieta była w wieku od 20 do 30 lat, a w ciąży była od 26 do 30 tygodni. Nie zmarła podczas porodu.