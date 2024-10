Mucha może usłyszeć zarzuty za Madonnę? Prokuratura potwierdza

Posłance może grozić do 3 lat pozbawienia wolności. Prokuratura czeka z zarzutami na uchylenie Musze immunitetu. Wniosek w tej sprawie został skierowany do Sejmu jeszcze za rządów PiS, w 2021 r. Po dwóch latach zdecydowano się go rozpatrzyć. Jak przypomina rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z Onetem, pod koniec ubiegłej kadencji komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała ten wniosek, ale sprawa nie trafiła pod głosowanie.