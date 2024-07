MSZ zbulwersowane "rekompensatą". Wroński ujawnia szczegóły

Na pytanie, czy z końcem lipca do Waszyngtonu zostanie wysłany Bogdan Klich, Wroński odpowiedział, że w Waszyngtonie Polskę musi reprezentować dyplomata, który ma zaufanie rządu. - Wniosek o jego nominację na ambasadora został albo zostanie skierowany do prezydenta. I od decyzji prezydenta będzie zależało to, czy nasz przedstawiciel w Waszyngtonie będzie dysponował tytułem ambasadora czy charge d'affaires - stwierdził Wroński.