Radosław Sikorski reaguje na tekst WP. "A tacy byli pobożni"

Dziennikarz WP Patryk Michalski ustalił, że wezwany do kraju ambasador Polski w USA Marek Magierowski chce "porozumienia" z MSZ. Propozycja Marka Magierowskiego "porozumienia w sprawie rozwiązania stosunku pracy" wpłynęła do MSZ w ubiegłym tygodniu. Ambasador w USA, którego MSZ wzywa do kraju, proponuje, by jego umowa uległa rozwiązaniu z ostatnim dniem lipca tego roku, ale jednocześnie chce, żeby resort zapłacił mu niemal 346 470 zł oraz 137 340 dolarów.