MSZ zapowiada nowe działania wobec białoruskiego reżimu

"Rewizje, zastraszanie, przesłuchania"

Szymon Szynkowski vel Sęk przypomniał, że obecnie w białoruskich aresztach przetrzymywanych jest pięcioro działaczy mniejszości polskiej na Białorusi. To m.in. Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi. Wszystkim zatrzymanym grozi od 5 do 12 lat więzienia za rzekome ”celowe działania, mające na celu podżeganie do wrogości na tle rasowym, narodowościowym, religijnym". Sędzia, który wydał wyrok w sprawie Borys, został objęty zakazem wjazdu do Polski. MSZ przygotowuje kolejne zakazy wobec innych osób zaangażowanych w prześladowania i represje.