MSZ wezwało ambasadora Belgii ws. wypowiedzi szefa rządu

Słowa o "wojennej ścieżce" były odniesieniem do wypowiedzi Morawieckiego, w której zaznaczył stanowisko swojego rządu wobec żądań KE. - Co się stanie, jeśli Komisja Europejska rozpocznie trzecią wojnę światową? Jeśli do tego dojdzie, będziemy bronić naszych praw wszelką bronią, która jest w naszej dyspozycji - powiedział premier Polski w wywiadzie dla "Financial Times".