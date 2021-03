MSZ ujawnił dane. Tyle kosztuje wynajem rezydencji Przyłębskich w Berlinie

Krzysztof Gawkowski ostro o Julii Przyłębskiej: powinna się dokształcić

Przypomnijmy, że to niejedyne mieszkanie, z którego za publiczne pieniądze korzystają Przyłębscy. Od kilku lat prezes Trybunału ma do dyspozycji również mieszkanie w Alei Szucha, za które płaci TK. W 2019 roku było to ok. 5 tys. zł miesięcznie. Dwa lata wcześniej 3,2 tys. zł.