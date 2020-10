Berlin. Protesty kobiet przed ambasadą i rezydencją ambasadora Andrzeja Przyłębskiego

Na czwartek planowana jest demonstracja przed Instytutem Pileckiego na Pariser Platz. W piątek berlińskie aktywistki chcą przeprowadzić happening na moście granicznym we Frankfurcie nad Odrą. Planują wywiesić baner z numerem telefonu do berlińskiej organizacji "Ciocia Basia", która pomaga Polkom przyjeżdżającym do Niemiec na zabiegi aborcyjne.

Polskie feministki w Berlinie mają wsparcie niemieckich działaczek ruchów feministycznych

- My Polki mieszkające w Berlinie nie jesteśmy tylko biednymi kobietami z Polski, które proszą o pomoc. Kobiety niemieckie biorą udział w naszych akcjach, to my często nadajemy ton feministycznym akcjom w Niemczech - mówi organizatorka protestów i działaczka grupy Dziewuchy Berlin Anna Krenz. Dodaje, że szczególny charakter ma w dzisiejszych dniach protest przed rezydencją Ambasadora RP. - To tam mieszka pani Julia Przyłębska, często przyjeżdża tu swoją limuzyną z Warszawy - mówi Krenz.