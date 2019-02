MSZ odradza podróże do Haiti. Nasilają się antyrządowe protesty, wzrasta liczba przestępstw, nie ma polskiej placówki dyplomatycznej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) odradza podróżowanie do Haiti. Nasilają się tam antyrządowe protesty, wzrosła liczba przestępstw oraz nie ma w Haiti polskiej placówki dyplomatycznej, przez co możliwość udzielenia pomocy turystom z Polski może być bardzo ograniczona.

MSZ odradza podróże do Haiti z powodu antyrządowych protestów

MSZ odradza podróże do Haiti. Większa przestępczość oraz groźne choroby

W ostatnim czasie wzrosła liczba przestępstw, choć w Haiti poziom przestępczości i tak jest wysoki. Najczęściej dochodzi do morderstw, napadów rabunkowych, włamań do samochodów i domów oraz porwań dla okupu. Zdarzało się, że na turystów napadały osoby uzbrojone i podszywające się pod policjantów.

MSZ odradza podróże do Haiti. Może być utrudniona pomoc

MSZ daje możliwość zgłosić podróż do Haiti

MSZ odradza podróże do Haiti, jeżeli nie są one konieczne. Pozostawia jednak możliwość zgłoszenia wylotu do tego kraju w systemie Odyseusz. Obywatele Polski mogą przebywać na Haiti bez wiz do 90 dni. MSZ dodaje, że nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu.