MSWiA szuka nowego szefa SOP. "Początek karuzeli personalnej"

- Jackowicz do tej pory działał przede wszystkim w grupach ochronnych, był na placówkach wojennych, był też naczelnikiem wydziału zadań specjalnych. No i ochraniał Tuska. Najwyraźniej ten argument przeważył, że został wiceszefem SOP. Mówiąc w slangu borowskim - to niestety typowy "kulochwyt", idealny do ochrony osobistej, włącznie z dowodzeniem dużą grupą ochronną, ale absolutnie nie materiał do zarządzania na poziomie komendanta - mówi nasz informator z SOP.