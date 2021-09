MSWiA o zatrzymaniu obywatela Białorusi. "Polityczne wykorzystanie noty Interpolu"

Sprawę skomentował natomiast Aleś Zarembiuk z Fundacji "Białoruski Dom". - Funkcjonariusze nie legitymowali się podczas zatrzymania, więc na początku było przerażenie, że to białoruskie służby go zabierają. Okazało się, że to jednak policja. Jak tylko dowiedzieliśmy się o sprawie, zwróciliśmy się do Komendy Stołecznej Policji, MSWiA i do oddziału policji w Piasecznie - opowiadał Zarembiuk w rozmowie z PAP.