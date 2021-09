Polacy obawiają się sytuacji na granicy z Białorusią? Sondaż nie pozostawia złudzeń

Przedstawiciele rządu wskazują, że jest to odpowiedź na agresywne działania białoruskich służb, które próbują przerzucać przez granicę imigrantów. Ma być to - jak słyszymy - zorganizowana akcja reżimu Łukaszenki, który w ten sposób chce wywierać presję na UE za obłożenie go sankcjami po sfałszowanych wyborach prezydenckich.