Mróz powoli odpuszcza, pod koniec weekendu może być na plusie. Prognoza pogody na 2, 3 i 4 marca

Im bliżej końca weekendu, tym wyższa ma być temperatura. W niedzielę, w niektórych miejscach Polski, termometry pokażą nawet kilka stopni powyżej zera.

W piątek w prawie całym kraju ma być słonecznie i bez opadów. Za wyjątkiem obszaru północno-wschodniej Polski i terenów górskich, gdzie popada śnieg. Będzie odrobinę cieplej niż w poprzednich dniach. Na północy i wschodzie termometry wskażą od - 9 do - 7, z kolei na południu i zachodzie będzie od - 5 do - 3 kresek.

W sobotę nastąpi pogorszenie pogody. Pogodnie i bez opadów będzie jedynie na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze ma być pochmurno, spodziewane są też przelotne opady śniegu. W porównaniu do piątku w całym kraju ociepli się o dwa stopnie Celsjusza.

W niedzielę do Polski wróci słońce. Chmury i śnieg spodziewane są jedynie wschodnich krańcach kraju. Temperatura będzie rosnąć. Na wschodzie termometry pokażą od - 5 do - 3. Z kolei na zachodzie i południu możliwa jest nawet dodatnia temperatura, do 3 stopni powyżej zera.