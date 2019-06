Mrowiny. Poruszające zakończenie roku. Mama zamordowanej Kristiny odebrała jej świadectwo

W szkole w Mrowinach odbyło się zakończenie roku. Bez 10-letniej Kristiny, której morderstwo wstrząsnęło całą Polską. Na szkolnej uroczystości pojawiła się mama dziewczynki, która odebrała jej świadectwo.

W środę uczniowie ze szkoły podstawowej w Mrowinach pojawili się na zakończeniu roku szkolnego. To trudny dla nich czas po śmierci 10-letniej Kristiny, która została brutalnie zamordowana.

Potem głos zabrała dyrektor szkoły. Nie wspomniała o niedawnej tragedii, tylko apelowała, by wszyscy uważali na siebie podczas wakacji. Po jej przemowie zapadła minuta ciszy.

Przypomnijmy: uroczystości pogrzebowe brutalnie zabitej 10-letniej Kristiny z Mrowin odbędą się w sobotę. Mama dziewczynki poprosiła, by wszystkie osoby uczestniczące w ceremonii przyszły ubrane na biało lub niebiesko. Do uczestników pogrzebu Kristiny zaapelowano również o "uszanowanie uczuć i prywatności rodziny".

10-letnia Kristina zaginęła w czwartek. Dziewczynka nie wróciła ze szkoły do domu. Jej ciało znaleziono w pobliskim lesie. Miała liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi. Sprawca próbował również upozorować gwałt.

Policja zatrzymała w tej sprawie Jakuba A. 22-latek usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz podżegania innej osoby do udziału w zabójstwie.

Jak ustalił dziennikarz WP Sylwester Ruszkiewicz, przyczyną okrutnego mordu na 10-letniej Kristinie była zazdrość. Podejrzany był bowiem zakochany w jej matce, a dziewczynka miała stać na drodze do związku. Mężczyzna wykorzystał fakt, że ofiara go znała i dlatego wsiadła z nim do samochodu. 22-latek, jak wynika z ustaleń śledczych, wywiózł ją 5 kilometrów od domu i zadał jej 32 ciosy nożem