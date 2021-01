Policjantka z Mrągowa oskarżona. Chodzi o głośną sprawę stalkera-zabójcy

Zobacz także: Strajk Kobiet w Warszawie. Marta Lempart krytykuje działania policji. Dostało się Jarosławowi Kaczyńskiemu

Policjantka z Mrągowa poświadczyła nieprawdę. Oskarżono ją

Mrągowo. Sprawa stalkera-zabójcy z 2018 roku

Stalker twierdził, że był z Barbarą w związku, do tego doszła chorobliwa zazdrość. Śledził ją, zamontował w aucie GPS i namawiał sąsiadów, aby ci przekazali mu kod do jej domofonu. Po kilku miesiącach nękania swojej ofiary Cezary F. wszedł do mieszkania R. i ją zamordował. Strzelił do niej osiem razy, przy czym kilka razy prosto w serce.