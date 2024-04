Możliwe ultimatum i odwołania w komisji ds. Pegasusa. "Nie miałem czasu na zrobienie zdjęcia"

– Jak tylko skończy się posiedzenie Sejmu, będę składał dokumenty w sprawie dostępu do dokumentów o klauzuli ściśle tajne. Zrobię to najpóźniej w przyszłym tygodniu. Do tej pory nie było dokumentu w kancelarii tajnej, do którego nie miałbym dostępu, z wszystkimi mogłem się zapoznać i robiłem to – wyjaśnia wiceszef komisji ds. Pegasusa z ramienia Konfederacji.