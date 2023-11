Mówi o niej cały świat. Dziecko odłączą od aparatury

Premier Giorgia Meloni oświadczyła: "Mówią, że dla małej Indi nie ma wielkich nadziei, ale do końca zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby bronić jej życia. I bronić prawa jej mamy i taty do zrobienia dla niej wszystkiego, co w ich mocy". Rząd Georgii Meloni zapowiedział sfinansowanie kuracji niemowlęcia.