Moskwa. Ponad 400 osób zatrzymanych na pochodzie w obronie dziennikarza

Ponad 400 osób zostało zatrzymanych po środowym proteście w Moskwie. Manifestanci wyszli na ulicę miasta w akcie sprzeciwu wobec zatrzymania rosyjskiego reportera śledczego Iwana Gołunowa. Wśród zatrzymanych jest wielu dziennikarzy.

Do masowych zatrzymań doszło, gdy protestujący próbowali przejść ze stacji metra Czistyje Prudy pod komendę stołeczną policji przy ulicy Pietrowka. W akcji brali udział funkcjonariusze oddziałów specjalnych policji - OMON i gwardii narodowej (Rosgwardii). Policja zagrodziła ulice i zaułki, by uniemożliwić grupie przemieszczenia się.

Gołunow niewygodny dla władzy

Dziennikarz Iwan Gołunow znany jest w Rosji z krytycznych tekstów wobec moskiewskich urzędników - to właśnie on opisywał przypadki korupcji w moskiewskim magistracie. W zeszły czwartek policja zatrzymała go, gdy szedł spotkać się ze swoim informatorem. Funkcjonariusze mieli znaleźć w plecaku reportera narkotyki. Nielegalne substancje miały także znajdować się w mieszkaniu dziennikarza.