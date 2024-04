Morderstwo w Spytkowicach. Nowe informacje z Niemiec

- W najbliższych dniach sąd podejmie decyzję w sprawie wniosku Prokuratury Generalnej o zarządzenie aresztu ekstradycyjnego. Wyższy Sąd Okręgowy będzie również odpowiedzialny za podjęcie decyzji w sprawie każdego kolejnego wniosku o ekstradycję złożonego przez prokuraturę. To jednak Prokuratura Generalna we Frankfurcie nad Menem pozostaje odpowiedzialna za postępowanie ekstradycyjne i ostateczna decyzja należy do niej – przekazał nam Gundula Fehns-Böer rzeczniczka prasowa sądu we Frankfurcie nad Menem.