Zbrodnia w Spytkowicach. Śledczy czekają na decyzje niemieckiego sądu

Przypomnijmy, to właśnie w Hesji, 7 kwietnia, Mirosław M. został zatrzymany przez lokalną policję. Jak ujawniło Deutsche Welle, to polscy robotnicy, pracujący w okolicach centrum logistycznego Niederaula, ok. 10 kilometrów od Bad Hersfeld, na podstawie informacji w mediach społecznościowych rozpoznali samochód mężczyzny.